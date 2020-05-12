أقغانستان تؤكد إلقاء القبض على زعيم "داعش" بجنوب آسيا

أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية في بيان لها، اليوم، اعتقال أبو عمر الخراساني، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا، في عملية تفذتها القوات الخاصة شرقي العاصمة كابول.

وأفاد البيان بإصابة مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا، خلال العملية التي أطلقت بناء على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، أمس الإثنين، عن اعتقال أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.

يذكر أن قوات الأمن الأفغانية ألقت القبض خلال عملية أطلقتها في 5 أبريل جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان المدعو عبدالله أوراكزاي.