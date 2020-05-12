الأزهر يرسل منشورًا للمناطق بعدم فتح التقديم لرياض الأطفال والصف الأول

أرسل قطاع المعاهد الأزهرية منشورًا إلى جميع المناطق الأزهرية، ومنها منطقة مطروح، بعدم الإعلان عن فتح باب القبول للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي في جميع المعاهد الأزهرية، إلا بعد صدور تعليمات موضح فيها جميع الضوابط.

وتناول المنشور الذى وصل، اليوم، إلى المنطقة الأزهرية أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط، وسيتم فتحة بعد وضع جميع الشروط والقواعد المنظمة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعرض نفسة للمساءلة القانونية.

وحصلت "الوطن" على صورة ضوئية من منشور قطاع المعاهد الأزهرية الموجه لمنطقة مطروح الأزهرية، وجميع المناطق.