نقيبة التمريض: تهنئة الرئيس أعطتنا دافعا معنويا ودللت على تقديره لنا

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تهنئة الممرضات والممرضين، في يومهم العالمي، تركت أثرًا طيبًا في نفوسهم، ومثلت دافعًا معنويًا ونفسيًا وأدبيًا لهم.

وأشارت النقيب إلى أن التهنئة مثلت دليلًا قاطعًا على أن الرئيس أب لكل المصريين، وأنه يقدر دور وتضحيات هيئة التمريض، لأنهم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، وشاركوا في العديد من الحملات القومية، وليس فقط في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنهم مازالوا يبذلون الكثير من العطاء َالتضحيات.

وأضافت "محمود" لـ "الوطن": "الشكر موصول للرئيس، على كل ما يبذله من أجل حماية أبناء الوطن وتذليل الصعاب في ظل مواجهة جائحة كورونا"، موجهة رسالة شكر لهيئة التمريض: "استمروا في عطائكم، ودمتم بخير جيش مصر الأبيض الذي يقاتل إرهاب كورونا".

وتابعت: "التمريض الجيش الأبيض فعلًا، وجاء الوقت لتعرف الدولة قيمة التمريض التي أنادي بها منذ سنوات، فنحن أكثر عناصر القطاع الطبي من حيث العدد والانتشار والاحتكاك بالمرضى، وتجد الممرضات أُمّاً بديلة في الحضّانات، وأقرب من أهل المريض في الرعاية المركزة والمستشفيات".

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهنئة بمناسبه اليوم العالمي للتمريض، قال فيها "في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه".