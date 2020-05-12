إبراهيم نصر قبل وفاته: رفضت ملايين الدولارات لإعادة تقديم "الكاميرا الخفية"

حينما يذكر اسم إبراهيم نصر فلابد من الحنين إلى أجواء برامج المقالب، الذي اشتهر بتقديمها على شاشة التليفزيون في المواسم الرمضانية، ولعل أشهرها "الكاميرا الخفية، وزكية زكريا".

وكشف إبراهيم نصر عن رفضه تقديم حلقات جديدة من برنامج "الكاميرا الخفية" رغم تلقيه عروضاً مادية مغرية وصلت إلى ملايين الدولارات، بحسب قوله.

وقال نصر، في تصريحات صحفية، إنه يسعى إلى تقديم كل ما هو جديد، ولذلك تأكد أنه لن يُقدم جديدًا في "الكاميرا الخفية"، مكتفيًا بما قدمه منها علي مدار مشوار عمره، مضيفًا: "رفضت ملايين الدولارات لمعاودة تقديمها".

يذكر أن إبراهيم نصر قد وافته المنية، اليوم الثلاثاء، داخل منزله عن عمر يناهز 70 عام.