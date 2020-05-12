مشادة بين وزير قطاع الأعمال ونائب بسبب كلمة "مجاملات" 

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشادة بين الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن بورسعيد، بسبب اعتراض الأخير على تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

من جانبه، قال فرغلي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ المصالح متضاربة في تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي حققت هذا العام إيرادات 10.9 مليار جنيه وصافي ربح 4.7 مليار.

وأضاف النائب، أنّه تقدم بطلب إحاطة لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، رغم أنّه يفترض أنّهما منافسان لأعمال الشركة، متابعا: "وللأسف هناك مجاملات في الأمر".

وأثارت الجملة، غضب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قائلا: "أتحفظ على لفظ المجاملات، مفيش مجاملات بتتم"، ما اضطر أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى حذف الجملة من المضبطة.