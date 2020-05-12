عميد "سياسة واقتصاد" السابق: قرض صندوق النقد يساعد استمرار الإنتاج

قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن قرض صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي النقدي بعد أن تلاشت مصادر مصر من النقد الأجنبي بعد توقف قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة.

وأضافت المهدي لـ"الوطن"، أن الوضع الراهن صعب للغاية وهذا القرض سيكون مهم لمصر لاستكمال خطتها في مواجهة فيروس كورونا وفي نفس الوقت استمرار الانتاج والحفاظ على الاقتصاد في ظل الأزمة التي تواجه تواجه الاقتصاد العالمي جراء استمرار انتشار الوباء.

وتابعت أن الاقتصاد العالمي يمر بظرف طارئ والجميع يبحث عن حلول ومساعدات للخروج من الأزمة ومن الطبيعي أن تطلب مصر هذا القرض من صندوق النقد على الرغم من أنه سيؤدي لأعباء إضافية على الموزنة العامة.

وطالبت المهدي بضرورة تنشيط الاقتصاد عن طريق الحفاظ على قوة العمل وزيادة الإنتاج فى قطاعي الزراعة والصناعة لتقليل الواردات وتقليل المصروفات من النقد الأجنبى، وزيادة التصدير للخارج.