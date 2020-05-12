خبير: قرض صندوق النقد يساهم في استقرار الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ قرض صندوق النقد الدولي مهم لمصر في ظل الأوضاع الراهنة التي يعاني منها العالم كله، جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أنّ القرض يساعد مصر على استكمال خطتها في مكافحة فيروس كورونا وتداعياته السلبية، كما يساهم بقوة في استقرار الاقتصاد وصموده في مواجهة الأزمات.

وأوضح أنّ مصر تعاملت باحترافية في إدارة الأزمة واستطاعت تحقيق معادلة صعبة، في استمرار عمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية والحفاظ على معدلات الإنتاج، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع أنّ قرض صندوق النقد يحافظ على الاحتياطي النقدي، الذي يعد حائط الصد الأول في الأزمة، بعد توقف حركة الطيران وقطاع السياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.