"تلاجة الجزار".. قصة محاولة قتل إبراهيم نصر بسبب "الكاميرا الخفية"

كاد الفنان إبراهيم نصر، الذي وافته المنية اليوم، أن يتعرض للقتل في أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج المقالب "الكاميرا الخفية".

وروى "نصر"، قبل رحيله، تفاصيل هذه الواقعة قائلاً: "صورت إحدى الحلقات داخل محل جزارة، وتدور فكرة المقلب حول شراء زوج (زكية زكريا) لكميات كبيرة من اللحوم، ليتركها دون سداد ثمنها، وبعد مماطلة، تصارح الجزار أن زوجها لن يسدد له مليماً، فتفاجأت أن الجزار حبسني داخل ثلاجة اللحوم، وأشهر السيف لمحاولة ضربي، وهنا أفصحت له عن شخصيتي الحقيقية".

واستكمل: "أصر الجزار على إقامة مأدبة غذاء لجميع أسرة البرنامج، الذين فروا هاربين وقتها من هول الموقف وتركوه وحيداً".

يُذكر أنَّ إبراهيم نصر وافته المنية، اليوم الثلاثاء، داخل منزله عن عمر يناهز 70 عامًا.