تعليم الدقهلية: 46 ألف طالب بالثاني الثانوي دخلوا المنصة دون شكاوى

أعلن علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 46 ألف طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا، اليوم الثلاثاء، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، في مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرًا إلى أنه تابع الامتحان من داخل غرفة العمليات بالمديرية، والتي لم تتلق أي شكاوى.

وقال وكيل الوزارة ، إن الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلاب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت، أو أي جهاز متصل بالإنترنت، مؤكدًا عدم وجود أي قيود فنية.

وأوضح أن المديرية شكلت غرفة عمليات بالمديرية وكذلك غرف فرعية بكل إدارة تعليمية، مشيرًا إلى وجود تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعه أي مشكلات قد تطرأ، وتلقي الشكاوى من الطلاب، وحلها فور ورودها.