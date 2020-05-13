في 10 نقاط.. تعرف على خدمات لجان الزكاة خلال شهر رمضان ولمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن اﻟزﻛﺎة تعد أحد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ التي ﯾستخدمها بنك ناصر الاجتماعي ﻓﻲ تحقيق التكافل الاجتماعي، موضحة أن ذلك يتطلب مشاركة شعبية واعية مدركة ﻷهمية اﻟزﻛﺎة.

وأضافت القباج، أن للبنك 3412 لجنة ﺗﻘوم بتلقي اﻟزﻛﺎة اﻟنقدية والعينية والصدقات والتبرعات واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ مصارفها الشرعية ﻋﻠﻰ مستحقي الزﻛﺎة بدائرة ﻧشاطها وذلك تحت إشراف البنك.

وفيما يلي ترصد "الوطن" في نقاط ألية عمل لجان الزكاة في تقديم المساعدات علي مستوي الجمهورية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك:

1- استعداد ما يقرب من أربعة آلاف لجان زكاة تابعة للبنك بتجهيز كراتين مواد تموينية جافة لما يقرب من مليون مستحق زكاة.

2- ‏ توفير أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية ولحوم، ووجبات غذائية مطهية بديل عن موائد الرحمن، ومساعدات عينية لتوزيعها علي الأسر المستحقة.

3- ‏توزيع الملابس الجاهزة علي الأيتام وذلك لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.

4 - تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان وتحرص كافة لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.

5- ‏ تقديم مشاريع التمكين الاقتصادي والتي كان لها دورا كبيرا في تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على المعونات الشهرية.

6- إمداد عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية.

7- تعقيم القري التابعة لها ضد فيروس كورونا حفاظا على أهالي القرية بالتعاون مع شباب تلك القرى.

8- تقديم لحوم ووجبات للقري التي وضعت تحت الحجر الصحي.

9- ‏ دعم العمالة غير المنتظمة والموسمية، والتي لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة بمساعدات مالية، وكراتين مواد غذائية جافة.

10- توزيع مواد تموينية جافة علي العمالة المضارة بالمراكب والفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، وعمل بيارات صرف للأسر التي تضررت من السيول.