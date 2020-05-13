بعد ضبط مخزن به 14 طن مخلفات طبية.. كيف يتم التخلص منها بشكل آمن؟

مخزن على مساحة نحو 1000 متر مربع، يحوي كميات كبيرة من المخلفات الطبية الخطرة تقدر بنحو 10 أطنان من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات، وسيارة نقل تحمل نحو 4 أطنان تريبا من المخلفات الطبية والبلدية بمنطقة الفسطاط، جرى مداهمته وضبط ما فيه من مخلفات تمثل قنبلة موقوتة تهدد ملايين الأرواح.

"الوطن" ترصد طريقة التخلص الآمن من المخلفات، وجهود الحكومة لرصد المخالفات وعمل قاعدة بيانات لها، وهي كما يلي:

وضعت وزارة البيئة آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تبدأ رحلة التخلص من النفايات عبر الموقع الإلكتروني الذي دشنته البيئة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

يمكن لمسؤولي إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية، التسجيل بشكل يومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل، إضافة إلى نسبة الإشغال، كما يمكن لمسؤولي إدارة المخلفات بمحطات المعالجة، تسجيل كمية المخلفات التي وصلتهم والكمية التي جرى معالجتها وكمية ناتج المعالجة التي جرى التخلص منها نهائيا بطريقة آمنة.

يحوي الموقع الذي يتم الوصول له عبر كود سري لكل منشأة، الإرشادات البيئية الأمنة للتخلص من المخلفات الطبية، وكيفية نقلها إلى محطات النفايات الطبية، وتحديد الكميات التي تخرج من كل منشأة، وموقف الكميات الموجودة في كل محطة

يتم وضع بطاقة تعريفية على أكياس المخلفات تحمل اسم المستشفى، والقسم الناتج عنه المخلفات لتيسير عملية التتبع، حتى يتسنى استخدام ناتج الفرم والتعقيم كوقود بديل في مصانع الأسمنت، إذ توضع المخلفات داخل أكياس حافظة ذات لون أحمر، مخصصة لحفظ النفايات الطبية، غير مُنفذة للسوائل تماما حتى لا تسمح بخروج أي نقطة سائل منها، إلى جانب تميزها بقوة التحمل والمتانة لاستيعاب كميات النفايات المستخرجة يوميا من غرف المستشفى.

يتم التأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات، بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، ويتم متابعة تلافي أي ملاحظات جرى رصدها، بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسؤولي المستشفيات.

تُنفذ عمليات التعقيم والتطهير لعربات نقل النفايات بشكل يومي، والتي تنقل المخلفات لوحدات التخلص الآمن من النفايات الطبية، عبر ممرات خاصة قبل حرقها وترميدها وتحويلها لوقود لمصانع الأسمنت.