البيئة تضبط مخزنا مخالفا في الفسطاط.. يضم 10 أطنان مخلفات طبية وبلدية

شنّت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، استجابة لفحص شكوى واردة بوجود مخزن تجميع مخلفات طبية خطرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بمشاركة قسم شرطة مصر القديمة.

وتبيّن للحملة وجود مخزن على مساحة نحو 1000 متر مربع، يحتوي على كميات كبيرة تقدر بنحو 10 أطنان تقريبا من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على سيارة نقل تحمل نحو 4 أطنان من المخلفات الطبية والبلدية، بمعرفة قسم شرطة مصر القديمة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.