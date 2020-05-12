النقل: انتهاء التطوير الشامل لـ84 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اليوم، ورش كوم أبوراضي ببني سويف، والمتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات العادية غير المكيفة.

وتابع الوزير أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية، مكيفة حيث تم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجاري العمل في 6 عربات الاخيرة، وسيتم الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تفقد وزير النقل أقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية، وكذلك التجديد الشامل للعربات العادية حيث تنفذ الورشة عمرة 125 عربة شهريًا.

ووجه الوزير بزيادة معدل انتاجية الورشة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وأن تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات، بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، وكذلك مراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

كما تفقد الوزير أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة، بتكلفة إجمالية 286 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 106مليون جنيه، شملت إعادة تأهيل الهناجر المعدنية، وإنشاء مباني إدارية جديدة، وأعمال تغذية لشبكات الصرف، وتجديد شبكة التغذية بالمياة والكهرباء.

كما تم البدء في المرحلة الثانية بقيمة 180مليون جنيهًا، والتي تشمل أعمال شبكة الحماية المدنية، وتأهيل المباني الإدارية القائمة، ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات الخرسانية بمداخل صالات الورش.

ووجه وزير النقل قيادات السكة الحديد بضرورة استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التطهير والتعقيم المستمر لمواقع العمل، وكذلك الأجهزة والمعدات وارتداء الكمامات والتطهير المستمر للأيدي بالكحول والمطهرات، والكشف على العاملين بالكواشف الحرارية يوميًا.

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات، وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته لورش كوم أبو راضي الصناعية بشمال بني سويف، أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة وسبل تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، وذلك في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأكد أن الخطة تشمل تدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، وأشار إلى صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، والتي ستصل الدفعة الأولى منها وعددها 33 عربة سكة حديد جديدة، يتم تصنيعها حاليا في روسيا، والتي كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي، ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب ظروف كورونا، منوها أنه سيتوالى وصول باقى الدفعات بمعدل 35عربة شهريا.

وذكر أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف تم الانتهاء من تطوير 89 عربة منها .

وأضاف أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية والإتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ولفت إلى أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، وذلك في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.