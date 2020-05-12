الجيزة تستقبل 1740 مصريا عالقا بالكويت خلال 3 أيام

على مدار 3 أيام، استقبلت محافظة الجيزة 10 أفواج من المواطنين العالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بانطلاق فريق عمل من المحافظة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة.

وأشار المحافظ إلى استقبال 1740 مواطنًا حتى الآن، وتم تسكينهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، حيث تم استقبالهم بالورود وتعقيمهم، وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي التي وفرتها جامعة القاهرة على أبواب ومداخل المدينة.

وأكد المحافظ توفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات للعائدين، وتوفير كافة سبل الراحة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات أُرسلت للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وأكد المحافظ أن جامعه القاهرة جهزت عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ24 ساعة، وتم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

وثمن محافظ الجيزة الدور التي قامت به جامعة القاهرة وتعاونها مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين، وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل علي راحه الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم الي منازلهم، إضافه إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.

واشار الي انه سيتم استقبال رحلات أخرى لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة.