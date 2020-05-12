وزير النقل: 33 عربة سكة حديد جديدة تصل من روسيا الشهر المقبل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات، وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته لورش كوم أبو راضي الصناعية بشمال بني سويف، أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة وسبل تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، وذلك في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأكد أن الخطة تشمل تدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، وأشار إلى صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، والتي ستصل الدفعة الأولى منها وعددها 33 عربة سكة حديد جديدة، يتم تصنيعها حاليا في روسيا، والتي كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي، ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب ظروف كورونا، منوها أنه سيتوالى وصول باقى الدفعات بمعدل 35عربة شهريا.

وذكر أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف تم الانتهاء من تطوير 89 عربة منها .