رحلة تحويل السيارات للغاز.. زيادة 269% خلال 6 سنوات

شهدت الفترة الأخيرة من العام الحالي زيادة واضحة في أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود.

وتستهدف الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول تحويل 50 ألف سيارة خلال العالم المالي الحالي بنهاية شهر يونيو، في سعي منها لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا لسعي الدولة لخفض التكاليف الخاصة بالبنزين والوقود، وكشفت بيانات سابقة للوزارة وجود زيادة في أعداد السيارات المحولة العالم الحالي بنسبة تقارب الـ269% مقارنة بالعام المالي 2014-2015.

ووقعت شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدي مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين) المرحلة 22.

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، لأن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات.

وليست كارجاس فقط بل تعمل شركة غازتك والعاملة في نفس المجال علي تسهيل طرق الدفع والسداد وزيادة اعداد محطات التحويل،

وترصد "الوطن" في السطور التالية تطور مشروع تحويل السيارات منذ إعلان الحكومة اعتزامها التركيز على هذا الملف، وحتى الآن من خلال بيانات وزارة البترول.

2014-2013، استطاعت وزارة البترول تحويل 10 آلاف و500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

2015-2014 زادت نسبة تحويل السيارات ألف سيارة عن العام السابق له حيث تم تحويل 11 ألف و500 سيارة.

2017-2016 انخفضت معدلات التحويل إلى 6 آلاف و400 سيارة.

2018-2017 ارتفعت اعداد السيارات التي تم تحويلها مرة أخرى لتصل إلى أكثر من الضعف عن العام السابق ليصل معدل التحويل إلى 14 ألف سيارة.

2019-2018 زادت معدلات التحويل بشكل كبير جدا وهذا نظرا للفارق الكبير في سعر الغاز الطبيعي عن البنزين، حيث تم تحويل 33 ألف سيارة.

2020-2019 قامت الوزارة بتحويل 42 ألف و467 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي قبل نهاية العام المالي ب 3 أشهر، وتستهدف وزارة البترول تحويل 50 ألف سيارة خلال هذا العام.