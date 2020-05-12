إصابة زوجة المتحدث باسم الرئيس الروسي بفيروس كورونا

أعلنت تاتيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إصابتها بفيروس كورونا "Covid-19"، وأنها ترقد الآن في المستشفى مع زوجها، ولا يوجد أي داع للقلق.

وقالت تاتيانا نافكا: "نحن تحت عناية الأطباء، كل شيء على ما يرام"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت نافكا لاعبة التزحلق الفني على الجليد الشهيرة سابقا، أنها على ما يرام.

وأضافت وفقا لموقع "Daily Storm": "درجة الحرارة طبيعية، الدم طبيعي، يقولون إن النساء يتحملن بسهولة أكبر. ربما هذا صحيح".

وأعربت نافكا عن قلقها العميق على زوجها، موضحة: "دميتري تحت الرعاية أيضا، وكل شيء على ما يرام معه. نحن نتلقى العلاج. ولتفادي إصابة جميع أفراد الأسرة، قررنا الذهاب إلى المستشفى".

ورجحت الروسية أن زوجها أصيب بالعدوى أولا، فقد كانت الأسرة بأكملها تجلس في عزلة شديدة، بينما استمر بيسكوف في العمل.

يذكر أنه، في وقت سابق، أعلن بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصيب بعدوى كورونا، وقال "أنا مريض، وأعالج".