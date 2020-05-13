حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتمسك بالعادات والتقاليد جدًا، ويرفض التمرد عليها أو تغييرها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسؤولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع في وضع معاكس ومن المهم أن تتحكم في تقلباتك المزاجية وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.