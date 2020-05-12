أكبر شركات بيع السيارات بالولايات المتحدة تعلن عن فترة انتعاش بالسوق

أعلنت AutoNation Inc، أكبر سلسلة لبيع السيارات في الولايات المتحدة، أن رغبة المستهلكين في السفر مرة أخرى، والقيام بذلك في مساحتهم الشخصية هي التي تقود انتعاش الصناعة من جائحة فيروسات التاجية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي مايك جاكسون، إنه بعد أن أعلن بائع التجزئة عن أرباح في الربع الأول تجاوزت تقديرات المحللين، حيث بدأ الطلب في الارتفاع في نهاية أبريل مع تراجع أوامر الإغلاق.

وحسبما ذكره بلومبرج: تتوافق التعليقات مع النتائج التي توصل إليها باحث السوق جيه دي باور، والتي تشير إلى انخفاض مبيعات التجزئة لمدة خمسة أسابيع متتالية.

قال جاكسون "هناك طنين حول السلامة الشخصية والمساحة الشخصية - هذا ما يقوله لنا العملاء وهم يأتون لمشاهدة السيارات، إنهم يخططون للقيادة في عطلتهم التالية، ويريدون مساحة شخصية، من الواضح أن هناك طلبا مكبوتا".

تفوقت إيرادات AutoNation من العلامات التجارية المحلية التي تم بيعها من قبل شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت على العلامات التجارية الفاخرة والواردة في الربع الأول.

وتراجعت عوائد جنرال موتورز وفورد موتور وفات كرايسلر للسيارات NV بنسبة 5.4% بينما تراجعت الفخامة 6.8% والواردات 9%، من المرجح أن تعكس النتائج طلبًا قويًا على سيارات النقل، التي تفوقت على سيارات الركاب في أبريل.