"تعليم الوادي الجديد": لا شكاوى بشأن امتحانات ثانية ثانوي

قال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جري انتظام دخول جميع طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني، بمادة الفيزياء لطلاب المجموعة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب المجموعة الأدبية، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% ودون أي مشكلات.

وقال "مرغني"، في بيان صادر من مديرية التعليم، إن الاختبارات مرت بسلام ودون أي معوقات، نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية . وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسؤولي التطوير، عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها على الفور.