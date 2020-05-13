لماذا تأخرت شركات السياحة في رد حجوزات العمرة الملغاة للمواطنين؟

ناشدت غرفة شركات السياحة، أعضائها من الشركات السياحية، لطمأنة المواطنين الذين دفعوا مقدمات لرحلات عمرة شهري شعبان ورمضان، والتي لم تتم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعليق الحركة الجوية، بأنّ المبالغ التي دفعوها كحجوزات سيتم ردها إليهم، مع وضع خطة لرد المبالغ، وشرح أسباب تأخير ردها.

وأرجع علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، تأخر رد المبالغ للمواطنين حتى الآن، إلى أنّ شركات السياحة لم تسترد حتى اليوم قيمة مقدم حجوزات الفنادق والنقل الداخلي والعديد من الخدمات الأخرى، التي دفعتها لمشغلى الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الغمري، لـ"الوطن"، أنّ الشركات لم تسترد أيضا قيمة حجوزات تذاكر الطيران الخاصة بالرحلات، التي لم تقام خلال الشهرين، لتأكيد شركات الطيران بأنّها سترد قيمة الحجوزات بعد نحو 35 يوما من التشغيل الفعلي للرحلات.

وأكد أهمية أن يعلم المواطن أنّ سبب تأخير رد مبالغ الحجوزات، جاء لعوامل خارجة عن إرادة الشركات، وأنّ المستحقات ستعود لأصحابها بنسبة 100%.

ولفت الغمري، إلى أنّ العديد من شركات السياحة دفعت من حساباتها الخاصة كامل قيمة الحجوزات للمواطنين أو أجزاء منها، كما أنّ الغرفة لم تتلق حتى الآن شكاوى من المواطنين بشأن المستحقات، ما يدل على وعيهم التام بحجم الأزمة الحالية وأبعادها.

وقررت المملكة العربية السعودية في 27 فبراير الماضي، إيقاف استصدار تأشيرات العمرة وتعليق الرحلات لأجل غير محدد، كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.