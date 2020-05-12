تسجيل 1526 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، عن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يشكل ارتفاعا بمئات الحالات مقارنة مع إحصاءات أمس.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في الدولة أن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن بلغ 25149، بما في ذلك 22116 حالة نشطة.

ولم تسجل السلطات القطرية خلال اليوم الأخير وفيات جديدة جراء الجائحة، ولا تزال حصيلة الضحايا على مستوى 14 حالة وفاة.

وتماثل 179 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3019 شخصا.