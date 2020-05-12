انتهاء العزل المنزلي لـ46 من المخالطين لمصابي كورونا بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 46 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة أنهت يوم الأحد الماضي، الحجر المنزلي لـ 145 من المخالطين بمركز الداخلة، وجرى متابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي ليرتفع عدد المخالطين للحالات المصابة والذين أنهوا فترة الحجر المنزلي إلى 191 شخصًا حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وكان محافظ الوادي الجديد أعلن، مساء أمس الاثنين، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا حتى مساء يوم 11 مايو 2020، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وأوضح أن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 40، وحالات الوفاة 4 فقط، بينما، وصل عدد حالات التعافي إلى 8 حالات.