ضبط 4 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين بالإسماعيلية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمدرية أمن الإسماعيلية، والمباحث الجنائية، من ضبط 4 متهمين فى أماكن متفرقة بالمحافظة وبحوزته حشيش وهيروين بغرض الإتجار.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطار من العميد محمود هندي مدير المباحث، والعقيد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا من المباحث بضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما 36 طربة لمخدرالحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بقصد الإتجار، وضبط شخص، صاحب معلومات مسجلة، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبحوزته عدد 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول، بقصد الإتجار، وضبط شخص صاحب، معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام، مبلغ مال، هاتف محمول بقصد الإتجار، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمت مواجهة المتهمين الأربعة، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الإتجار وتم تحرير محضر لكل متهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.