بشهادتين.. صحة "البحر الأحمر" تحتفي بأول حالتي تعاف من كورونا

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أقسام مستشفى العزل؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على تقديم خدمة طبية وحسن رعاية النزلاء من مصابي كورونا، كما سلم اثنين من المرضى المتعافين من كوورنا شهادة التعافي.

وأكد مرعي، لـ"الوطن"، تحويل جيمع الحالات المرضية وحالات الاشتباه إلى القسم الفندقي بمستشفى الغردقة العام، وجرى تخصيص مستشفى حميات الغردقة لمستشفى العزل لمصابي حالات كورونا فقط، منوها بتجهيز مستشفى حميات الغردقة بكل الاستعدادات لتصبح مستشفى عزل.

وغادر متعافيان من كوورنا بمستشفى العزل في حميات الغردقة، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، بعد قضائهم أسبوع العلاج داخل مستشفى العزل، بعد قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفى حميات الغردقة لمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا.