الشحات العزازي: القرآن متمم للكتب السابقة وليس منكرا أو مكذبا لها

قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم كلام الله تبارك تعالى، أنزله ليكون خاتم وحي أهل السماء للأرض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أن القرآن متمم لكتب سابقة نزلت من السماء لتقود حياة البشر إلى طريق الله لما فيه النفع والصلاح والخير للبشرية جميعًا، وليس مكذبًا أو منكرًا لهم.

وتابع: "كل الكتب السماوية من عند الله سبحانه، وقد يخطئ الناس في فهم كلام الله فيأتي العلماء للتصويب، وقد يخطئ الناس في تفسير مراد الله فتأتي القواعد العلمية لتصوب لهم ذلك".