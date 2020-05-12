التليفزيون المصري: الموظفة المتوفاة بكورونا كانت تعاني من أمراض مزمنة

نعت الرعاية الطبية، بالهيئة الوطنية للإعلام، رشا حلمي الجعفري المحاسبة بقطاع الاخبار، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرعاية الطبية، في بيان صادر عنها، إن آخر مرة دخلت فيه رشا حلمي، مبنى ماسبيرو كان يوم 19 مارس الماضي، وذلك لمنحها إجازة استثنائيه للأمراض المزمنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث كانت تعالج من أمراض السكر والتهاب مزمن بالكبد.

وأضافت: "يوم الأحد الماضي دخلت الزميلة مستشفى حميات إمبابة، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجه الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت صباح اليوم".

وأكدت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، على أنها كانت تتابع الحالة منذ دخولها المستشفى، وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.