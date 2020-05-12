الغربية تجهز لدفن رشا حلمي موظفة ماسبيرو المتوفاه بكورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بضرورة التنسيق مع المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، لوضع آليات لإنهاء مراسم دفن جثمان المتوفاة رشا حلمي، موظفة قطاع الأخبار "ماسبيرو"، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إثر إصابتها بعدوى وباء "كورونا".

في المقابل أعطى رئيس مدينة زفتي تعليماته إلى المحاسب هاني الكفافي رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، بضرورة التنسيق مع مسؤولي الإدارة الصحية بزفتى لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية لمراسم دفن موظفة ماسبيرو الراحلة وسط تأمين أهلها وأفراد عائلتها وجيرانها من المشيعين.

بدء مراحل تمهيد طريق مقابر عائلة "حلمي" وتعقيمها وتطهيرها لتأمين مشيعين الجثمان لأسرة المتوفاة

وشدد رئيس المدينة على ضرورة انتهاء مسؤولي الوحدة المحلية من مراسم تمهيد الطريق المؤدي إلى مقابر عائلة رشا حلمي، والتأكد من الانتهاء من فعاليات أعمال التطهير والتعقيم الكاملة فضلا عن إنارة الأعمدة استعدادا لاستقبال مراسم الجثمان والبدء في دفنها خلال الساعات المقبلة.

وتابعت مصادر قريبه من عائلة رشا حلمي، أن الجناة ستكون مقتصرة على أداء الصلاة على الجثمان وتشييعها فقط بحضور أفراد الأسرة.

وتوفيت رشا حلمي، موظفة بقطاع الأخبار فى ماسبيرو، صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك وفق ما أعلنه خالد كامل زوج الراحلة، موظف بالتليفزيون المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، زوجتي رشا حلمي، في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها".