هاني شنودة عن أوبريت "وده مين": الأغنية المثالية للأطفال

"وده مين وده مين الحاجة الحلوة دي جابهالنا، وده مين اللي هنقوله كتر خيرك".. أغنية شهيرة تربى عليها أبناء جيل الثمانينات والتسعينات يغنيها مجموعة من الأطفال مع الفنانة نيللي في فيلم "اثنين علي الهوا"، ليعيد غنائها أطفال آخرون لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر، في رمضان 2020، ولكن هذه المرة في إعلان لمستشفى "الناس".

ظهرت مجموعة من الأطفال وهم يغنون بعفوية وطريقة بسيطة أغنية "وده مين" بعد تغيير عدد من كلماتها التي كتبها مسبقا الفنان صلاح جاهين، لتناسب فكرة إعلان مستشفى الناس، لحث المواطنين على التبرع لعلاج الأطفال والحالات الحرجة.

الأغنية المستخدمة في الإعلان، كانت علامة مميزة لفيلم "اتنين على الهواء" الصادر عام 1985، للفنانين نيللي وكرم مطاوع وتهاني راشد، ومن إخراج وتأليف يوسف فرانسيس، وألحان هاني شنودة وكلمات صلاح جاهين، حيث جاءت ضمن أحداث الفيلم كاستعراض قدمته نيللي أولا بينما أداه الأطفال ضمن برنامج "أزهار الربيع" الذي تقدمه بالعمل السينمائي، كونها مذيعة لبرامج الأطفال والتي تلتقي بطبيب يمر بنفس التجربة، ويحاول توجيهها للحياة ضمن أحداث الفيلم.

الموسيقار شنودة يسترجع ذكرياته عن "وده مين": كانت الأغنية المثالية للأطفال

إعادة طرح الأغنية بذلك الشكل الجديد، أضفى سعادة كبيرة على الموسيقار هاني شنودة، على حد قوله، حيث أبدى فخره باستخدام موسيقاه مجددا على ذلك النحو الإنساني المميز لمساعدة الأطفال والمستشفى.

استرجع شنودة تفاصيل الفيلم، خلال حديثه لـ"الوطن"، بأن ذلك الاستعراض كان الأبرز به، حيث اتفق مع صلاح جاهين والمخرج ونيللي، على صناعة "الأغنية المثالية للأطفال"، على حد وصفه، على أن يؤديها الصغار فقط أيضا، لذلك فهي تتضمن رسالة هامة واضحة مثلما اعتاد في أعماله، وهذه المرة كانت خاصة بتقدير مجهود جميع المشاركين في صناعة كعكة عيد الميلاد لإسعاد الأطفال.

"عرفناهم مراحل ومكونات التورتة كلها، من أول الفلاح واللبنان والخباز ولحد الحلواني، علشان يبقوا عارفين مكوناتهم وأن كل دول تعبوا إزاي علشان يسعدوا الطفل بالتورتة دي".. كان ذلك هو هدف "وده مين" على حد قول ملحنها، موضحا أنه لذلك كانت أغنية خالصة للأطفال ومنهم أيضا، والتي حققت نجاحا ضخما حينها مازال مستمرا حتى الآن لا يغفله الجميع.

وتابع أنهم صنعوا أيضا أوبريت غنائي صغير لنيللي اسمه "اللعبة"، هدفه توطيد الحب والصداقة بنهاية الفيلم وتجنب الخلافات حيث تختمه بقولها "سكر مرشوش في طبق منقوش العبوا مع بعض ماتتخانقوش".