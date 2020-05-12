1.5 مليون جنيه مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة صرف نحو مليون و589 ألفا و540 جنيها كمساعدات للطلاب المستحقين، خلال العام الجامعي 2019/2020، من خلال ادارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المساعدات تضمنت المصروفات الدراسية لـ 554 طالبا بمبلغ 299825 جنيها، والإعانات المادية الشهرية لـ 282 طالبا بمبلغ 238967 جنيها، ومصروفات المدن الجامعية لـ 1646 طالبا بمبلغ 896966 جنيها، إضافة إلى مساعدات الطلاب المكفوفين من وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 12282 جنيها، ودعم كليات الجامعة من صندوق التكافل بمبلغ 141500 جنيه.