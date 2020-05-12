الخطيب عن الفنانة شادية: اقتدت بسيدنا محمد وحبت بلدها وفنها كان رسالة

تناول الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، في حلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا" المذاع على الراديو 9090، رحلة الفنانة الراحلة شادية.

وقال الخطيب: "على صوتها كتب الزمن حكاية الوطن، وبجمال وحلاوة وشباب حنجرتها، غنت الفنانة الرقيقة أحداث وحكاوي، وأفراح وأوجاع مصر المحروسة، على صوتها حكى الزمان حواديت الأرض واليد الشقيانة والجباه العرقانة اللي بتقلب الأرض وتعلق السواقي، عشان توفر الطعام لأولاد البلد الطيبين".

وأضاف، أنها تغنت بالوطن الأكبر، السد العالي، وغنت "يا مسافر بورسعيد" في فترة العدوان الثلاثي، وأغنية "الدرس انتهى لموا الكراريس" بعد مذبحة الأطفال ببحر البقر، ثم غنت "عبرنا الهزيمة" بسبب بهجة المصريين بنصر أكتوبر العظيم.

وتابع مدير تحرير جريدة "الوطن": "صوتها كان يلمع ويرن مثل الذهب الصافي لما كان بيغني للوطن، ويقول "يا حبيبتي يا مصر"،"يا أم الصابرين"، "ادخلوها آمنين"، "غالية يا بلادي"، فحبها لبلدها كان سرًا من أسرار إيمانها، شدوها للبسطاء ملح الأرض كان جوهر من جواهر تدينها، وروحها المحبة للحياة التي كانت تسبح بحمد الله".

وأشار، مقدم برنامج "كلم ربنا"، إلى أنها اعتزلت الفن وهي مؤمنة أنه رسالة سامية ولم تسيء له في أي يوم: "كانت تفخر بعطاءها للفن، وعطاء الفن لها، محراب شادية كان في قلبها طيلة رحلتها بالحياة، وعندما اعتزلت لم تلتفت إلا لإحساسها العميق بمحبة الله، ورغبتها الكبيرة في مناجاة السماء، سارت مركب إيمانها في بحر هادئ، وعليها الزاهدة المتعبدة لربها في محراب قلبها".

وواصل الخطيب في حديثه عن الفنانة الراحلة، قائلا: "على صوت شادية غنى الزمان غنوته، هي حبيبة البسطاء من ولاد مصر، اقتدت بسيدنا محمد الذي كان حبيب المساكين، وسيدنا المسيح عيسى اللي كان حبيب الفقراء والموجوعين من البشر "سيدنا محمد لما كان أهل مكة بيكلموه في طرد الغلابة والمساكين من حواليه، قالهم كما جاء في القرآن (وما أنا بطارد المؤمنين)".

وأردف: "على صوت شادية دبت الحياة في أجمل المعاني الشعبية المخزونة في ذاكرة أهلها، بالقرى والنجوع، والمناطق الشعبية، يمكنك سماع الأغاني الشعبية التي غنتها الزاهدة المؤمنة على نغمات بليغ حمدي، مثل "الحنة" و"قطر الفراق" و"خدني معاك" و"قولوا لعين الشمس" و"غاب القمر"، اسمع شادية وتأمل إحساسها المؤمن، وهي تغني أشهر أغنية صوفية عرفها الوجدان المصري "قل ادعوا الله إن يمسسك ضر ووجه ناظريك إلى السماء".

واختتم الخطيب قائلا: "محبة الخالق لما بتدخل القلب مش بتسيب فيه أي مساحة لغيره، حب الله ورسله وأنبياءه، كان ساكن قلب المؤمنة شادية، والحب الحقيقي يزيد يوما بعد يوم، لحد ما يشغل ليل ونهار المحب، وصحوه ومنامه، ولما قررت ألا يشغلها عن ربها أي شاغل، فاض قلبها بحب الخالق العظيم، دعت ربنا من أعماق قلبها أن يثبت إيمانها ويقوي عظيمتها، مدت يديها لسيدنا النبي تتشفع به، وربك دايما عند حسن ظن عبد المؤمن، ويوم وفاتها رُسمت على وجهه ابتسامة رضا، ومدت ايديها للسماء، ونادت النبي، خد بايدي وصعدت الروح الطاهرة إلى بارئها".