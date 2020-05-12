جدية أمام الكاميرا وهزار في الكواليس.. نجوم "الاختيار" يغنون "سلم علي"

حصلت "الوطن" على فيديو من كواليس مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي.

وظهر في الفيديو عدد من النجوم الشباب، أبطال مشاهد العمليات والاقتحامات الذين رافقو الفنان أمير كرارة منذ بداية مشاهد العمليات بسيناء وداخل كتيبة الصاعقة.

وظهر كل من الفنان الصاعد إبراهيم طلبة، والفنان أحمد سند، والفنان محمد هاني، والفنان مروان عبدالحفيظ، وهم يغنون بالكواليس أغنية "سلم علي"، خلال تصويرهم لبعض المشاهد في اليوم الثالث من شهر رمضان.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.