رامز جلال يسخر من بسمة: دخلت الفن من باب الشعرية.. "منه لله يسري نصر الله"

وقعت الفنانة بسمة، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، بحلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، على قناة "MBC مصر".

وسألت الإعلامية أروى، الفنانة بسمة، عن أي باب دخلت منه إلى عالم الفن، ليرد رامز ساخرًا: "دخلت من باب الشعرية"، وقالت بسمة "دخلت من باب الصدفة، يسري نصر الله صديق لأمي، مساعده كلمني وقالي عاوز يشوفك في المكتب".

وقال رامز: "أذانا أستاذ يسري، حسبي الله ونعم الوكيل، ليه مكملتيش مذيعة".

وقالت بسمة: "أنا بحب فكرة المرأة القوية"، ليسخر منها رامز مرة أخرى، وقال: "أوبا، ده إحنا قاعدين مع مارجريت تاتشر".

كما سألتها الإعلامية أروى "هل أصبح عندك حساسية من الزواج بعد الطلاق"، ليرد رامز: "دي جاية تدور على عريس".