3 طعنات تسببت في وفاته.. تفاصيل مقتل نقاش على يد "شندي" في السلام

قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل نقاش وإصابة والده بمنطقة السلام على يد أحد تجار المخدرات وذلك تمهيدا للتصرف في القضية وإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى اعتراض المجني عليه أحمد حسن رزق على قيام مروجي المخدرات وتجارها في منطقة سكنه على وجودهم وتناول وترويج المخدرات؛ وبعد القبض على أحدهم افتعل بعض المتهمين مشاجرة معه أثناء عودته من عمله وبعد وقت قصير من إنهاء المشاجرة تربص المتهمون بوالده واعتدوا عليه وعند نزول المجني عليه من منزله لإغاثة والده طعنه أحدهم ويدعى محمود شاذلي وشهرته "شندي" 3 طعنات في الفخذ والكتف والبطن تسببت في وفاته في الحال.

ألقي القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة في بيان لها، إن النائب العام يتابع سير التحقيقات في القضية تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.