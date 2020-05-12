"سبعبع" و"نجلاء" يكشفان كواليس "بـ100 وش".. و"الرافعي": أنا شخص بدائي
كتب:
شريف سليمان
08:55 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
كشف الفنان شريف دسوقي صاحب دور "سباعي" في مسلسل "بـ 100 وش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إينرجي للدراما" أن سبب نجاح شخصية "سبعبع" أنه موجود في المجتمع ونراه كثيرا، وأكد أن المخرجة كاملة أبو ذكري طالبتهم بعدم تحضير إيفيهات والتركيز في الشخصيات.
وقال "الدسوقي" في البرنامج الذي يذاع على راديو "إينرجي" في تمام العاشرة مساء ويقدمه محمد طارق، أن طريقته في التمثيل والتحضير للشخصيات هو النزول للشارع والبحث عن الشخصية في وجوه الناس حتى يراها ويقدمها، وأضاف أنه يظن أن طريقته تلك هي السبب في نجاح شخصياته التي يقدمها سواء في مسلسل بميت وش أو فيلم ليل داخلي.
أما عن كواليس مسلسل بميت وش كشف دسوقي أن ما يراه المشاهد بالمسلسل هو جزء من الكواليس الحقيقية، قائلا: "لما بنوصل كلنا والعصابة تتجمع في اللوكيشن، فريق العمل بيستقبلنا بالضحكات وهو بيقول العنبر وصل".
أما الفنانة الصاعدة دنيا ماهر صاحبة دور نجلاء فأكدت على كلام " سباعي" حول كواليس "بـ100 وش"، قائلة اإن السبب في تلك الروح الجميلة ما بينا هو آسر ياسين ونيللي كريم وتواضعهما وتعاملهما معنا كأننا أفراد عصابة واحدة بالفعل.
وفي مداخلة تليفونية أخرى للبرنامج كشف النجم الصاعد المشارك في مسلسل "الاختيار" أحمد الرافعي أنه لم يقلق أو يخاف من قيامه بدور مجرم أو شرير بالمسلسل مادام أنه صادق به، وأنه لا يقصد أن يحبب الناس بالشخصية.
وحول ردود الأفعال حول شخصيته على السوشيال ميديا، قال الرافعي إننه شخص بدائي "بتابع السوشيال ميديا كل كام يوم"، وأنه فوجئ في آخر مرة بعاصفة تحدث عن دوره هناك.
تحدث إلى البرنامج أيضا علي غزلان، والذي أبدى أعجابه بمسلسل "الاختيار"، إلا أنه قال أنه كان يتمنى أن يبتعد عن المط والتطويل حتى لو أصبح 15 حلقة فقط، خاصة الخطب التي يقوم بها الفنان أمير كرارة بشكل مبالغ فيه في كثير من الحلقات، وعبر أن المسلسل الوحيد الذي ابتعد عن المط هو مسلسل "البرنس"، خاصة أن هناك حرب تمثيل بين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا.