"سبعبع" و"نجلاء" يكشفان كواليس "بـ100 وش".. و"الرافعي": أنا شخص بدائي

كشف الفنان شريف دسوقي صاحب دور "سباعي" في مسلسل "بـ 100 وش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إينرجي للدراما" أن سبب نجاح شخصية "سبعبع" أنه موجود في المجتمع ونراه كثيرا، وأكد أن المخرجة كاملة أبو ذكري طالبتهم بعدم تحضير إيفيهات والتركيز في الشخصيات.

وقال "الدسوقي" في البرنامج الذي يذاع على راديو "إينرجي" في تمام العاشرة مساء ويقدمه محمد طارق، أن طريقته في التمثيل والتحضير للشخصيات هو النزول للشارع والبحث عن الشخصية في وجوه الناس حتى يراها ويقدمها، وأضاف أنه يظن أن طريقته تلك هي السبب في نجاح شخصياته التي يقدمها سواء في مسلسل بميت وش أو فيلم ليل داخلي.

أما عن كواليس مسلسل بميت وش كشف دسوقي أن ما يراه المشاهد بالمسلسل هو جزء من الكواليس الحقيقية، قائلا: "لما بنوصل كلنا والعصابة تتجمع في اللوكيشن، فريق العمل بيستقبلنا بالضحكات وهو بيقول العنبر وصل".

أما الفنانة الصاعدة دنيا ماهر صاحبة دور نجلاء فأكدت على كلام " سباعي" حول كواليس "بـ100 وش"، قائلة اإن السبب في تلك الروح الجميلة ما بينا هو آسر ياسين ونيللي كريم وتواضعهما وتعاملهما معنا كأننا أفراد عصابة واحدة بالفعل.

وفي مداخلة تليفونية أخرى للبرنامج كشف النجم الصاعد المشارك في مسلسل "الاختيار" أحمد الرافعي أنه لم يقلق أو يخاف من قيامه بدور مجرم أو شرير بالمسلسل مادام أنه صادق به، وأنه لا يقصد أن يحبب الناس بالشخصية.

وحول ردود الأفعال حول شخصيته على السوشيال ميديا، قال الرافعي إننه شخص بدائي "بتابع السوشيال ميديا كل كام يوم"، وأنه فوجئ في آخر مرة بعاصفة تحدث عن دوره هناك.

تحدث إلى البرنامج أيضا علي غزلان، والذي أبدى أعجابه بمسلسل "الاختيار"، إلا أنه قال أنه كان يتمنى أن يبتعد عن المط والتطويل حتى لو أصبح 15 حلقة فقط، خاصة الخطب التي يقوم بها الفنان أمير كرارة بشكل مبالغ فيه في كثير من الحلقات، وعبر أن المسلسل الوحيد الذي ابتعد عن المط هو مسلسل "البرنس"، خاصة أن هناك حرب تمثيل بين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا.