برنامج الأغذية العالمي يحارب الجوع بـ"أبليكيشن": ادفع 4 جنيهات وشارك إفطارك مع طفل محتاج

«اجعل روح رمضان حيّة فى القلوب، وحارب الجوع من منزلك، وشارك إفطارك مع طفل محتاج»، بهذه الكلمات دعا برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إلى حملته الجديدة الخاصة بتطبيق «شير ذا ميل»، وهو التطبيق الذى يهدف إلى توفير وجبات للفقراء وسكان المناطق المنكوبة عبر استخدام الهواتف الذكية.

تعتمد الحملة الجديدة للتطبيق الذى تم إطلاقه منذ عام 2015، حسب أمينة القريعى، المسئول عن برنامج الأغذية العالمى فى مصر، على محاولة تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة فى مكافحة الجوع، وتحقيق الأمن الغذائى، وتحسين التغذية بحلول عام 2030، فبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمى يخدم أكثر من 86 مليون شخص حول العالم، بالمساعدة الغذائية فى نحو 83 دولة: «ويتم تمويل البرنامج بنسبة 100%، لذلك فكل تبرع مهم بالنسبة لنا، وقد نجحنا فى الأسبوع الأول من رمضان فى مشاركة مليون و600 ألف وجبة على مستوى العالم، ليس فقط فى مصر، وهذه الوجبات تمنح العائلات ممن يعانون الفقر الأمل، بأنه يمكنهم أن يحظوا بحياة طبيعية ووجبات صحية، أما عدد الوجبات التى تمت مشاركتها منذ بداية البرنامج نفسه فقد وصلت إلى 64 مليون وجبة، بينما وصل عدد المشتركين فى التطبيق الخاص بالبرنامج إلى 2 مليون و400 ألف شخص».

وأضاف تطبيق «شير ذا ميل»، حسب «أمينة»، خاصية «دعم الاستجابات إلى «COVID- 19»، وذلك منذ انتشار فيروس كورونا، ومن خلال نقرة بسيطة، يتم التبرع بمبلغ 31 جنيهاً لإطعام طفل واحد لمدة أسبوع، بينما لا يتجاوز التبرع فى اليوم الواحد 4 جنيهات ونصف الجنيه: «أصبحت التحديات التى تواجه الأمن الغذائى والصحة العامة للأشخاص أكثر تعقيداً وصعوبة يوماً بعد يوم بسبب فيروس كورونا، فمثلاً العائلات السورية مع انتشار الفيروس تواجه ضغوطاً متزايدة لتغطية نفقاتها، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لذا نعمل على توفير وجبات لـ3600 أسرة سورية خلال 6 أشهر».