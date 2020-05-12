بعد معلومات عن خطط لمواصلة خفط الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت مصادر في "أوبك+" عن أن دول المجموعة تخطط لمواصلة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد يونيو 2020.

وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 8.12% إلى 26.10 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.4% إلى 30.34 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرج".

وجاء الارتفاع بعدما قالت أربعة مصادر في "أوبك+" اليوم إن دول المجموعة تريد الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو المقبل لدعم الأسعار والطلب على الخام، اللذين تضررا بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وبموجب الاتفاق، الذي أبرمته دول المجموعة في 12 أبريل الماضي، يتوجب خفض الإنتاج شهري مايو ويونيو من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وهو خفض قياسي.

على أن تقوم دول المجموعة بوقف تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي بعد يونيو الماضي، لكن مصدرا في "أوبك+" ذكر أن دول المجموعة تبحث تمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميا).

وقال المصدر: "يريد الوزراء الحفاظ على نفس تخفيضات إنتاج النفط الحالية التي تبلغ حوالي 10 ملايين برميل يوميا، بعد يونيو. هم لا يريدون تقليص حجم التخفيضات.. هذا هو السيناريو الأساسي الذي يجري مناقشته الآن".

وستجتمع "أوبك+" أوائل يونيو المقبل لتقرير سياستها الإنتاجية وبموجب الاتفاق فإن المجموعة من المنتظر أن تقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو المقبل وحتى ديسمبر من 2020.