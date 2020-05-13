مطار القاهرة يستقبل 780 مصريا خلال 24 ساعة.. قادمين من 3 دول عربية

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ال 24 ساعة الماضية، 5 رحلات دولية قادمة من الكويت والسعودية والامارات، لإعادة 975 مصري ، من العالقين بالخارج بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

حيث وصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر اليوم، قادمة من الكويت على متنها 195 مصريا، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وعصراً وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا وعلى متنها 160 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة خطوط الجزيرة الكويتية، تحمل رقم Jg1733 قادمة من دولة الكويت، على متنها 160 مصرياً من العالقين هناك.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلتين استثنائيتين، لعودة المصريين العالقين من كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية .

وذكرت مصادر بالمطار، أن رحلتي السعودية والإمارات، وعليهم 460 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفور وصول الرحلات، قامت إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف حازم حسين مدير الحجر، بإجراء فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلات قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا.

وسير طيران دولة الكويت، عدد من الرحلات الاستثنائية على مدار الأيام الماضية، إلى جانب الرحلات المصرية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، منذ إعلان الحكومة المصرية انطلاق جسر جوي لإعادة المصريين العالقين هناك، بدءاً من 5 مايو الجاري، وتمكنت من إعادة أكثر من 4500 مصريا حتى الآن، من إجمالي نحو 5 آلاف مصريا خططت الدولة لإعادتهم.وخصصت الحكومة عدد من المدن الجامعية بالقاهرة وبعض المحافظات، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت، فيما خصصت محافظة القاهرة عدد من الحافلات الخاصة المكيفة، لنقل العائدين من مطار القاهرة الدولي، إلى مقار العزل الصحي المختلقة والمخصصة من قبل الدولة.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.