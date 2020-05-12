وزير الطيران يبحث عودة الرحلات مع رموز وخبراء صناعة النقل الجوي

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم بمكتبه بديوان عام الوزارة، لفيفا من وزراء الطيران المدني السابقين وخبراء ورموز الطيران المدنى المصرى الذين يعدون من أعمدة صناعة النقل الجوى فى مصر والعالم العربى والذين أثروا صناعة النقل الجوي المصري بخبراتهم ومجهوداتهم على مدار الأعوام الماضية.

وجاء هذا اللقاء فى إطار التحديات التى يواجهها قطاع الطيران المدنى حالياً فى ظل الآثار السلبية لفيروس كورونا على صناعة النقل الجوى وذلك لإتاحة الفرصة لبحث تداعيات هذه الأزمة على مجال النقل الجوى وتبادل الرؤى والأفكار حول آلية التعافى وعودة حركة الطيران المدنى إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال اللقاء تم مناقشة الأوضاع الحالية التى يشهدها قطاع الطيران المدنى وتم استعراض عدد من الأراء والأفكار البناءة التى تحظى بقدر عال من الخبرة والأهمية حيث إنها تعد المرة الأولى التى يجتمع فيها هذه الكوكبة من رموز وقيادات الطيران المدنى السابقين على مائدة الحوار والتى ضمت كلا من المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الأسبق ووزراء الطيران السابقين المهندس حسين مسعود وسمير إمبابى والطيار حسام كمال، بالإضافة إلى الطيار عبدالفتاح كاطو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران الأسبق والخبير الدولى فى مجال الطيران المدنى، والطيار أسعد درويش رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي الأسبق واللواء يسرى الأمير نائب رئيس سلطة الطيران المدني الأسبق ورئيس القطاع المالى والتجارى بالوزارة سابقاً، والدكتور محمد القطرى رئيس قطاع التخطيط بالوزارة سابقا، والطيار شريف جلال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الأسبق، واللواء حسن محمد حسن رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الأسبق، واللواء حسن أبو غنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى سابقاً، واللواء ممدوح حشمت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الأسبق.

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وسيد عبدالله أمين عام وزارة الطيران المدني، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

وفى نهاية اللقاء أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها، وذلك وفقاً لتوجهيات القيادة السياسية وأن الحكومة المصرية ماضية في استكمال مسيرتها نحو دعم وتطوير جميع القطاعات وبخاصة قطاع الطيران المدني الذى سوف يمر من هذه الأزمة بشكل سريع.