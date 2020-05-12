مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلة مصرية استثنائية قادمة من كندا

استعد مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل يومين إلى تورونتو، لنقل المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتصل الرحلة التي سيرتها مصر للطيران، قادمة من مطار تورونتو وعلى متنها 332 مواطنًا مصريًا من العالقين هناك، حيث يجرى فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.