ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الوادي الجديد لـ 10 حالات

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم، ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 10 حالات، بعد تعافي حالتين جديدتين، ووصولهما للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي في إسنا، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 40 حالة إيجابية حتى اليوم.

وأعلن محافظ مطروح انتهاء مدة العزل المنزلي لـ46 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مؤكدا أن المحافظة أنهت يوم الأحد الماضي، الحجر المنزلي لـ145 من المخالطين بمركز الداخلة وجاري متابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي ليرتفع عدد المخالطين للحالات المصابة والذين أنهوا فترة الحجر المنزلي إلى 191 شخصًا حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.