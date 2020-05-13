تعليم الغربية: 31 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الفلسفة

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن اليوم الأربعاء، يؤدي 31 ألفا و497 طالبا وطالبة الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية الـ 10، في مدن ومراكز المحافظة، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، من خلال منازلهم، بسبب غلق المدارس بسبب كورونا.

وأضاف "حسن"، أن المديرية شكلت غرفة رئيسية بالمديرية، وغرفا أخرى فرعية في كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات، وتم الإعلان عن أرقام تليفونات غرف الطوارئ ومسؤولي التطوير لحل أي مشكلة طارئة يتعرض لها الطلاب خلال تأدية الامتحان.

وأوضح أن محافظة الغربية ضمن المجموعة الثانية والتي خصصت لها وزارة التربية والتعليم من الساعة 12 ظهر- 3 عصرا، لتأدية الامتحان.