زراعة الوادي الجديد تكافح آفات نخيل البلح بإطلاق طفيل "التريكوجراما"

قال المهندس إسماعيل رضوان، مديرية عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق طفيل التريكوجراما، بعدد من حقول النخيل في مركز الخارجة ومركز بلاط ومركز باريس ومركز الداخلة.

وأضاف "إسماعيل"، أن إطلاق الطفيل يأتي في إطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة على الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة آفات ثمار نخيل البلح، وبتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة، حيث يجري التعاون بين مديرية الزراعة وصندوق تدعيم آفات النخيل ومحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد.

وأوضح، أنه سيجري الإطلاق على التوالي حتى نهاية شهر مايو المقبل وفق خطة منظمة لجميع الحقول وذلك لوقاية ثمار نخيل البلح من الإصابة بمختلف الآفات بدءا من التزهير والعقد وحتى جمع المحصول، حيث إن المستهدف إطلاق الطفيل على مساحة 2025 فدانا من النخيل، وما يجري إطلاقه في تلك الحقول من كروت طفيل التريكوجراما حوالي 20250 كارتا.