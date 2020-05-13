الأورمان: جارى الانتهاء من توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في قنا

أعلنت جمعية الأورمان، أنها على وشك الانتهاء من توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة قنا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على الأسر فى منازلهم، وذلك من منطلق عدم تكدس المستفيدين في أماكن التجمعات حرصًا على صحتهم وسلامتهم وفي إطار خطة الحكومة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار "شعبان"، إلى أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.

وأوضح "شعبان" أن التوزيع شمل جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (مركز أبوتشت - فرشوط - نجع حمادى - دشنا - الوقف - قنا - نقادة - قفط - مركز قوص).

يذكر أن جمعية الأورمان، بدأت في نشاطها الخيرى الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.