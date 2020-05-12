البابا تواضروس: التمريض مهنة سامية مفعمة بالعطاء والقيم الإنسانية

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لفرق التمريض وجميع العاملين في مهنة التمريض في كافة مستشفيات مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والذي يوافق يوم الثاني عشر من مايو كل عام.

وأعرب البابا في بيان له، عن خالص تقديره للدور العظيم الذي تقدمه أطقم التمريض، ما يجعل مهنتهم، إحدى المهن السامية المفعمة بالعطاء والقيم الإنسانية والتي تتجسد فيها التفاني والتضحية والرحمة.

كما ثمن البابا تضحياتهم الغالية التي يقدمونها حاليًا بكل إخلاص وتفانٍ من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وحماية الوطن والمواطنين من فيروس كورونا المستجد.