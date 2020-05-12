جريمة في رمضان.. "عبدالمهدي" قتل زوجته "نانسي" ومات حزنا عليها

شهدت جريمة قتل سيدة على يد زوجها في أذان الفجر قبل 12 يوما داخل شقة الزوجية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، تطورا جديدا، حيث لفظ الزوج ويدعى "عبد المهدي" 37 عاما، المتهم بقتلها بحالة "تشنجات"، أثناء حبسه لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة، وانتقلت النيابة وأجرت معاينة، وناظرت الجثة، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية فى الواقعة، وصرحت بدفن الزوج.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهم قتل زوجته وتدعى "نانسي" 28 عاما، بـ12 طعنة لشكه في سلوكها، وأنها كانت على علاقة بصديقه، حسبما جاء على لسان الزوج "المتوفى" في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة.

تفاصيل الجريمة المروعة التى بدأت بقتل الزوجة أمام أبنائها انتهت بوفاة الزوج بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة جريمته ولفظ أنفاسه الأخيرة حزنا على ارتكابه واقعة قتل زوجته والشروع في قتل صديقه، جاء طبقا لما ورد لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، كالتالي:

- دماء فى الفردوس:

قبل 12 يوما وبالتحديد.. كان فجر يوم الجمعة قبل الماضية.. تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من سكان مدينة الفردوس بأكتوبر، بوقوع جريمة قتل داخل إحدى الشقق السكنية، بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وانتشرت القوات في محيط الجريمة، وبدأ فريق من المباحث والمعمل الجنائى في معاينة مسرح الجريمة وجاء كالتالي: "شقة فى الطابق الثالث بعقار سكنى مكون من 5 طوابق.. الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام.. جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها ملقاة فى غرفة النوم مصابة بـ12 طعنة فى مختلف أنحاء جسدها.. الإصابات نتيجة التعدى عليها بآلة حادة – بعثرة فى محتويات غرفة النوم نتيجة مشاجرة وقعت بين الجانى (الزوج) والضحية (الزوجة).

باستكمال الفحص، تبين وجود آثار دماء على سلم العقار وأن هناك شابا أصيب بطعنة وتم نقله إلى المستشفى بمعرفة الأهالي، وأكدوا في محضر الشرطة أن المصاب صديق الزوج – المتهم – تحفظت القوات على الشقة وعلى أطفال المجني عليه، بنتين الأولى 6 سنوات والثانية 3 سنوات".

- مريض نفسى وشك فى سلوك زوجته:

عقب الانتهاء من المعاينة، حضر فريق من النيابة العامة، وأجرت مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على سلاح الجريمة – سكين – وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال صديق المتهم "المصاب"، لمناقشته حول ملابسات الواقعة، بينما كانت النيابة تواصل المعاينة ومناظرة الجثة ناقش فريق من المباحث تحت قيادة العقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والرائد هانى عماد رئيس مباحث ثالث أكتوبر، عددا من الجيران وحضرت أسرة الضحية الذين أكدوا أن الزوج يعاني من مرض نفسي منذ فترة زمنية وكان على خلاف مع الزوجة وكان يشك فى سلوكها.

- قتلتها.. كنت بشك إنها على علاقة بصديقي:

عقب الانتهاء من مناقشة الشهود والجيران وأسرة الضحية، تم اقتياد الزوج المتهم بالواقعة إلى ديوان القسم، وبدأت القوات فى مناقشته حول ملابسات الجريمة واعترف بتفاصيل الواقعة قائلا: "أنا متزوج من 7 سنوات.. وعندي بنتين ومن 6 شهور بدأت أشك فى سلوك زوجتي وكان بتخيلي ليا إن هي بتكلم شباب على التليفون وعلى علاقة بصديقي علشان كده مسكت السكين وضربتها وضربته بس هو هرب وهي ماتت".

سجلت القوات ما جاء على لسان المتهم فى محضر الشرطة وتم إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

- اتحبس .. ومات:

عقب تسجيل اعترافات الزوج المتهم، تمت إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، والشروع فى القتل، وتم عرضه على قاضى المعارضات وجدد له 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه اثناء وجوده فى الحجز لصدور قرارا بحبسه احتياطا على ذمة القضية اصيب بحالة اكتئاب حزنا على زوجته.. وصباح اليوم أصيب بتشجنات تم نقله على إثرها إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.. وانتقلت النيابة وناظرت الجثة وصرحت بالدفن، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.