بعد تعافيهما.. زوجان يتبرعان بالبلازما لإنقاذ مرضى كورونا في أسوان

كشف محمد عبد الفتاح أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تفاصيل مبادرته مع زوجته المتعافية أيضًا من نفس الفيروس لإنقاذ حياة مرضى كورونا، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على تبرعه هو زوجته بالبلازما الخاصة بهما من أجل إعطائها للمرضى من أجل مقاومة المرض.

وقال "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": " التبرع كله لله، ولا نعلم لمن سيذهب وقمت بهذه المبادرة أنا وزوجتي"، موضحًا أن فصيلة دمه B+ وتم سحب دم منه بقدر كيس دم كامل تقريبا 650 سنتيمتر قبل التبرع.

وأشار إلى أنه بعد مرور ساعة اتصل عليه الطبيب المختص ليخبره أن نتائج العينات جميعها سليمة تماماً وخالية من فيروس كورونا ومن باقي الأمراض.

يذكر أن محمد عبد الفتاح عبد العزيز، موظف من محافظة أسوان، يبلغ من العمر 44 عاما، متزوج من أسماء عسران محمد، 35 سنة، ولديه 3 أطفال: "كريم" 9 سنوات، و"فريدة" 6 سنوات، و"سليم" 3 سنوات.

كانت الأسرة عائدة من إحدى الدول الأجنبية وبعد عودته أصيب بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى زوجته وأولاده، وبعد فترة قضاها في الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي خرج برفقة زوجته وأولاده وعادوا مرة أخرى لممارسة حياتهما الطبيعية يوم 8 أبريل الماضي.