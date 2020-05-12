صور.. الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور

تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة، وبدعم من القوات المسلحة من جهودها للسيطرة على حريق شب في مصنع إسفنج بالعبور حيث دفعت الأجهزة الأمنية بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور.

انتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة (ب، ج) بالمدينة وهناك سيارتان إسعاف ولا يوجد إصابات ناتجة إثر الحريق.

كما تم طلب دعم من محافظة القاهرة والقوات المسلحة وجار السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطقة المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.