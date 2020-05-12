مصرع 5 جراء حريق بمستشفى في سانت بطرسبورج الروسية

أعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية، اليوم، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق شب في مستشفى بمنطقة" فيبورج" في مدينة سانت بطرسبورج، مشيرًا إلى إجلاء ما لا يقل عن 150 شخصًا.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "وفقًا للبيانات الأولية، لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء الحريق الذي شب في مستشفى بـ" سيفيرني برويزد".

وأكد مكتب المدعي العام في منطقة فيبورجعن إجراء تحقيق بشأن الامتثال للمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالحرائق، وستقيّم أنشطة المسؤولين قانونيًا فيما يتعلق بمتطلبات السلامة من الحرائق.

وفي وقت سابق، أول أمس الأحد، لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في المستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.