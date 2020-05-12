الأردن يفرض حظرا شاملا أوّل أيّام عيد الفطر

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنّ أوّل أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحا وحتّى السابعة مساءً.

وشدد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات أول أيام العيد إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، فرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة لإدامة عملهم.

وقال إن يوم الجمعة من كلّ أسبوع سيفرض فيه حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر.

وكشف أنّ الحكومة الأردنية قرّرت صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين الموظفين من شراء مستلزماتهم للعيد، على أن تكون عودة موظفي القطاع العام إلى العمل يوم 26 مايو الحالي.